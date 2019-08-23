حالة الطقس اليوم الجمعة 23/8/2019 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤيه في الشبوره المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط علي البحر الاحمر وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 30 درجة.





الطقس فى الأردن

نهاراً

ترتفع درجات الحرارة بشكل إضافي مقارنة بالأيام الماضية، لتتجاوز مُعدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-4 درجات مئوية.

ويسود طقس حار نسبياً إلى حار في أغلب المناطق، وحاراً بشكل لافت في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات خفيفة السرعة، تتحوّل عصراً ومساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.

ليلاً

ترتفع درجات الحرارة مقارنة بالفترة الماضية، لتسود أجواء أكثر حرارة وجفافاً من المُعتاد.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.



الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بداية تأثير موجة حارة على البلاد ، وتكون الأجواء حارة الى حارة جداً في كافة المناطق نهاراً بما فيها المناطق الجبلية ، وفي ساعات الليل تبقى الأجواء حارة نسبياً الى حارة في معظم المناطق ، الرياح شرقية صباحاً تتحول الى شمالية غربية تدريجياً في ساعات النهار وكذلك ساعات الليل.