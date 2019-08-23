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"اليونيسيف": 1.9 مليون طفل إفريقى غادروا مقاعد الدراسة بسبب تصاعد الهجمات

الجمعة، 23 أغسطس 2019 11:30 م
"اليونيسيف": 1.9 مليون طفل إفريقى غادروا مقاعد الدراسة بسبب تصاعد الهجمات منظمة اليونيسيف
نيويورك /أ ش أ/

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أعلن تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، يوم الجمعة، أن أكثر من 1.9 مليون طفل بغرب ووسط إفريقيا أجبروا على مغادرة المدارس بسبب الهجمات وأعمال العنف فى المنطقة.

وبحسب التقرير فقد جرى، فى يونيو الماضي، إغلاق 9272 مدرسة فى كل من بوركينا فاسو والكاميرون ومالى والنيجر ونيجيريا، وجمهورية وسط إفريقيا، والكونغو، وتشاد، وذلك لأسباب أمنية حسبما افادت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الجمعة .

وأوضحت المنظمة أن "انعدام الأمن بالشمال والجنوب الغربى للكاميرون أجبر أكثر من 4000 مدرسة على الإغلاق"، إضافة إلى "إغلاق أكثر من 2000 مدرسة فى بوركينا فاسو، وأكثر من 900 بمالي".

 


اليونيسيف

19 مليون طفل إفريقى

مقاعد الدراسة

تصاعد الهجمات

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