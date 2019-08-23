الرى تعلن بدء تطوير واجهة نهر النيل بشارع أبو الفدا فى الزمالك

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير لقطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الرى، عن أنه تم البدء فى عملية تطوير واجهة نهر النيل بشارع أبو الفدا بالزمالك تحت إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات ببنى سويف وجارى العمل لاستكمال هدم المبانى وتجميع ناتج الهدم لإزالته من الموقع.



وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ أعمال بقيمة حوالى 2.3 مليون جنيه منها "الحماية من أخطار السيول بقيمة مليون جنيه، وإنشاء كبارى بقيمة 606 ألف جنيه، أعمال تأهيل ترع بقيمة 508 ألف جنيه، وأعمال رصف طرق بتوشكى بقيمة 100 ألف جنيه ".



وأشار التقرير إلى أنه تم مراجعة اللوحات على الطبيعة وتحديد بداية ونهاية الأعمال لعملية حديقة منشاة القناطر وتم البدء فى إزالة السور الحديدى وجارى عمل قطاعات والبدء فى تنفيذ الأعمال .