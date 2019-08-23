التعليم العالى تنظم ورش عمل لتطوير منظومة الطلاب الوافدين بالجامعات

استعرضت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين حول تنظيم 4 ورش عمل بشأن الدعم المؤسسى لتطوير منظومة الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بمشاركة بعض المستشارين الثقافيين للدول الإفريقية والعربية، وذلك بإشراف الدكتورة كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بهدف تفعيل الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالى لجذب الطلاب الوافدين وحل المشكلات التى تعوق دراستهم فى الجامعات المصرية، ويأتى ذلك فى إطار مبادرة "ادرس فى مصر" #Study_in_Egypt .

وأوضح التقرير أن الورش بدأت بجولة تفقدية لمبنى الوافدين الجديد بحى السفارات بمدينة نصر للتعرف على الإمكانات والتسهيلات المقدمة للطالب الوافد بالإضافة إلى التعرف على كافة الخدمات والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية.

وخلال ورش العمل قدمت الدكتورة رشا كمال عرضاً عن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية لتطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، وأهم البرامج الجديدة بالجامعات المصرية، وآليات تفعيل البرامج التنفيذية مع الدول المشاركة، وفرص التعاون المتاحة، وكذلك عرض الإجراءات والقرارات الوزارية وقرارت المجلس الأعلى للجامعات التى حلت الكثير من مشكلات الطلاب الوافدين فى الجامعات المصرية وسهلت من إجراءات القبول والقيد، مشيرة إلى أهم التحديات التى تواجه الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر.

وشهدت فعاليات الورش حضور ممثلى مكاتب الطلاب الوافدين ببعض الجامعات الخاصة، وممثل إدارة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات، و رضا على عطية مدير مكتب الوافدين بجامعة الأزهر، وإبراهيم صلاح الدين الجارحى رئيس قطاع مدينة البعوث الإسلامية، و عدد من المستشاريين الثقافيين لبعض الدول وهى:"أثيوبيا، مالاوى، زامبيا، إريتريا، مورشيوس، بوركينا فاسو، غينيا الأستوائية، المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، موريتانيا، فلسطين، الصومال، جيبوتي، جزر القمر، ليبيا، سوريا".