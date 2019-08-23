التحقيق مع متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

كتبت أمنية الموجي

حققت نيابة الأموال العامة، مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي.

وكشفت التحريات عن مزاولة المتهم نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع ، مضيفة أن المتهم قام بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامتهم والمدن المجاورة، والقيام بإستبدالها من البنوك محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لإستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون ، وضبط بحوزة المتهم مبالغ مالية قدرها ("2700" دولار أمريكى، "1030" ريال سعودى، "1000" درهم إماراتى، "2000" دينار جزائرى، "12300" جنيه مصرى).