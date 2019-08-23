اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الأعلى للإعلام يناقش غدا شكوى القومى للمرأة ضد برنامج ريهام سعيد.



