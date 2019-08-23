سوبر كورة
Ads
الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:09 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة عصام الصغير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الأعلى للإعلام يناقش غدا شكوى القومى للمرأة ضد برنامج ريهام سعيد.
 
 
 

 
 
أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات . وعيار 21 يسجل 703 جنيها للجرام
 
 
بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف القيادية بالمحليات الاسبوع المقبل
 
 
الأعلى للإعلام يناقش غدا شكوى القومى للمرأة ضد برنامج ريهام سعيد
 
 
السكة الحديد تخصص رقم واتس آب لتلقى شكاوى برنامج حجز التذاكر عبر الموبايل
 
 
فقدان 30 راكبا إثر إندلاع حريق بمركب قبالة شواطئ جزيرة جاوة الإندونيسية
 
 
حبس نجل نبيل شعث 15 يوما بتهمة الانضمام لخلية الأمل
 
 
الأرصاد: غدا طقس حار رطب بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة
 
 
أيمن حفنى خارج مران الزمالك لليوم الثانى بعد اقترابه من المقاصة
 
 
والد الننى: ابنى مستمر فى أرسنال وليس للمدرب أو النادى الحق فى التخلى عنه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد آخر صورة لـ "شيرى عادل" قبل إعلان انفصالها عن معز مسعود

شاهد آخر صورة لـ "شيرى عادل" قبل إعلان انفصالها عن معز مسعود

فيديو جراف.. رونالدو يتصدر السجل الذهبى لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

فيديو جراف.. رونالدو يتصدر السجل الذهبى لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة