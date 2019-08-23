الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:09 م عصام الصغير مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الأعلى للإعلام يناقش غدا شكوى القومى للمرأة ضد برنامج ريهام سعيد. هيئة البريد تخفض سعر الفائدة على حسابات التوفير بنسبة 1% لتصبح 9.25% أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات . وعيار 21 يسجل 703 جنيها للجرام بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف القيادية بالمحليات الاسبوع المقبل الأعلى للإعلام يناقش غدا شكوى القومى للمرأة ضد برنامج ريهام سعيد السكة الحديد تخصص رقم واتس آب لتلقى شكاوى برنامج حجز التذاكر عبر الموبايل فقدان 30 راكبا إثر إندلاع حريق بمركب قبالة شواطئ جزيرة جاوة الإندونيسية حبس نجل نبيل شعث 15 يوما بتهمة الانضمام لخلية الأمل الأرصاد: غدا طقس حار رطب بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة أيمن حفنى خارج مران الزمالك لليوم الثانى بعد اقترابه من المقاصة والد الننى: ابنى مستمر فى أرسنال وليس للمدرب أو النادى الحق فى التخلى عنه مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع شاهد آخر صورة لـ "شيرى عادل" قبل إعلان انفصالها عن معز مسعود فيديو جراف.. رونالدو يتصدر السجل الذهبى لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا محمد رمضان يشوق جمهوره قبل ساعات من حفلته فى الساحل الشمالى س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى واطلع بره بدورى الأبطال الليلة ماذا يحتاج الأهلى من مواجهة اطلع بره الليلة؟.. حجز تذكرة التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال.. استعادة الثقة بعد وداع الكأس.. الاطمئنان على جاهزية الصفقات الجديدة.. شكل جديد للفريق بعد رحيل لاسارتى.. واختبار الدكة التشكيل المتوقع للأهلى أمام اطلع بره فى دورى أبطال أفريقيا فيديو معلوماتى.. الشيكولاتة البيضاء مش تسالى.. تمنع إصابتك بـ5 أمراض تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. الداخلية تزيل تعديات على أملاك الدولة بـ3 محافظات تعرف على محاور النيل الجارى تنفيذها لربط شرق وغرب الصعيد × 6 معلومات الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة بعد مد فترة القبول.. تعرف على شروط التحاق خريجى الجامعات بالشرطة ماذا قالت محكمة النقض عن صلاحيات مأمورى الضبط القضائى؟ المزيد من Trending Plus
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