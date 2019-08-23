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أخبار × 24 ساعة.. الحكومة توافق على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الحكومة توافق على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

مدير عام منظمة الصحة العالمية يغادر القاهرة بعد زيارة استمرت يومين

 

الرئيس السيسى يصدق على قانون التأمينات الإجتماعية و المعاشات

 

رئيسة برلمان توجو: مصر أصبحت نموذجاً ملهماً لأفريقيا تحت قيادة الرئيس السيسى

 

نتيجة تقليل الاغتراب ٢٠١٩ .. قبول تحويلات الطلاب بنسبة 86.72 ٪ من المتقدمين

 

الرئيس السيسى يتسلم تقرير منظمة الصحة العالمية عن مبادرة "100 مليون صحة"

 

"جلوبال فايرباور ": مصر تمتلك أكبر قوة جوية فى منطقة الشرق الأوسط

 

تجديد حبس أحمد سليم 15 يوما على ذمة تحقيقات قضية الرشوة

 

الحكومة توافق على إنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"

 

الحكومة توافق على اعتماد مشروع إنشاء وإدارة محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد

 

حقيقة تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعى الناتج عن الانفجار النووى بروسيا

 

مدير "الصحة العالمية": منبهر بالرئيس السيسى.. ومصر ستتقدم الصفوف

 

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بمنح وسام الرياضة لأبطال كرة اليد للناشئين

 

مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية يلتقى سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية

 

قرار حكومى بضم عضوين لمجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات

 

الصيادلة يجمعون 180 طلبا لعمومية طارئة بعد ساعة من بدء التوقيع.. صور

 

"القومى للإعاقة" يكلف بمتابع حادث الشرقية وتوفير الدعم اللازم للضحية

 

الصحة: مبادرة 100 مليون صحة فحصت 63 مليون مواطن حتى الآن

 

 


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