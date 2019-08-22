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68 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحانى الفيزياء والتاريخ دور ثان

الخميس، 22 أغسطس 2019 09:23 ص
68 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحانى الفيزياء والتاريخ دور ثان امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة دور ثان أداء امتحانات الدور الثانى، حيث يمتحن قرابة 68 ألف طالبا فى مادتى الفيزياء والتاريخ.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبة العلمى (علوم – رياضيات) الامتحان في مادة الفيزياء بإجمالي 25596 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ بإجمالي 42549 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالى عدد 1 طالب.

وانطلقت  السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة  فى جميع المحافظات.

 

 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

الدور الثانى للثانوية العامة 2019

امتحان الفيزياء للثانوية العامة دور ثان

امتحان التاريخ دور ثان للثانوية العامة

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