واشنطن ترصد خمسة ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن قيادات بارزة بداعش

كتب أحمد جمعة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، رصد مكافأة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات عن عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابى.

وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن برنامج العدالة التابع لها عرض مكافآت لمن يساعد فى القبض على أى من "قادة داعش الرئيسيين"، وعددهم ثلاثة، وهم أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وسامي جاسم محمد الجبورى، ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبورى.

ويعد "المولى" أحد القادة البارزين فى داعش بسوريا والعراق، ويدعى أيضا "حجى عبدالله"، ويعتبر من كبار الأيدولوجيين فى التنظيم الإرهابى، وساهم فى تبرير الفظائع التى ارتكبت بحق الأقلية الإيزيدية.

ويعتقد أنه أشرف على عدد من العمليات الإرهابية لداعش، وأنه خليفة محتمل لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادى.

أما سامى الجبورى، فيعرف أيضا باسم "حجى حميد"، وكان قبل داعش عضوا فى تنظيم القاعدة الإرهابى، وهو متورط فى إدارة الشؤون المالية لداعش، وشغل مواقع عدة داخل داعش، مثل نائب قائد التنظيم فى جنوب الموصل عام 2014، وفي وقت لاحق كان بمثابة وزير مالية التنظيم الإرهابى.

ومعتز الجبورى، يشبه سيرة سابقه نوعا ما، فقد كان عضوا فى تنظيم القاعدة بالعراق، قبل انضمامه إلى داعش، ويعرف باسم "حجي تيسير "، وأشرف على عمليات صنع القنابل وأعمال قتالية.