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هل يجوز تنفيذ الحكم الغيابى؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:07 م
هل يجوز تنفيذ الحكم الغيابى؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب حبس متهم-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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نصت المادة 467 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أنه يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398.
 
( تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي........مادة 398 ) 
 
ونصت المادة 468 على أنه، للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
 
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذاً لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
 
 
 

قانون الإجراءات الجنائية

تنفيذ الحكم الغيابى

المعارضة فى الأحكام الغيابية

الحبس الاحتياطي

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