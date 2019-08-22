نيابة بنى سويف تتحفظ على مسجل متهم بقتل 4 مُسنات للحصول على أموالهن

بنى سويف هانى فتحى

تحفظت النيابة العامة في بني سويف، اليوم الخميس، على مسجل خطر، على ذمة التحقيق، على خلفية إتهامه بقتل 4 سيدات مُسنات، للإستيلاء على اموالهن .

كان اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، تلقى 4 إخطارات بتعدد بلاغات القتل لسيدات مُسنات وصلت إلى 4 جرائم مجهولة، والذي وجه بسرعه كشف مرتكبيها واتخاذ الاجراءات القانونية.

وتبين من التحريات الأولية أن جرائم القتل تمت خلال فترات زمنية مختلفة، وتشابهت حوادث القتل وملابسات إرتكابها، دلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف عن تحديد مرتكب تلك الوقائع حيث تبين انه يدعى " مصطفى . أ . ع" مسجل شقى خطر، 53 عام، ومقيم بقرية إبشنا دائرة مركز بني سويف، وسبق إتهامه فى 36 قضية سرقة بالإكراه، شروع فى قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب ، والقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الذى اعترف أنه يقوم باستهداف السيدات المُسنات في مناطق مهجورة أو زراعات، وأقدم على خنقهن للحصول على ما معهم من متعلقات مالية أومصوغات ذهبية وبإرشاده تم ضبط المتعلقات.