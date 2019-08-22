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ننشر السيرة الذاتية لرئيس قضايا الدولة الجديد بعد حلفه اليمين أمام الرئيس

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:58 م
ننشر السيرة الذاتية لرئيس قضايا الدولة الجديد بعد حلفه اليمين أمام الرئيس المستشار الدكتور أبو بكر الصديق رزق رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب إبراهيم قاسم

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، أداء اليمين للمستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رزق رئيسًا لهيئة قضايا الدولة خلفا للمستشار حسين عبده الذى بلغ سن المعاش.

والمستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رزق من مواليد 1 ديسمبر 1950، بالعصافرة مركز المطرية بالدقهلية، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فى عام 1973، ثم دبلومة الدراسات العليا فى القانون العام من جامعة المنوفية عام 1993، ثم دبلومة فى القانون الجنائى من جامعة طنطا عام 1994، وشهادة التويفل فى اللغة الانجليزية من الجامعة الامريكية فى عام 1999، ثم دكتوراه فى المالية العامة والاقتصادية من جامعة المنوفية عام 2000.

 

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وعين المستشار ابو بكر الصديق محمد بوظيفة مندوب مساعد عام 1973 وتدرج فى مناصبها حت وصل لوظيفة مستشار عام 1992 إلى ان عين نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة عام 1997، ثم تم اختياره ليكون رئيسا لقطاع جنوب القاهرة وعضو بالمجلس الأعلى للهيئة.

 

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وعمل بالعديد من فروع الهيئة وأقسامها ، حيث عمل عضوا بفرعى الهيئة ببورسعيد والإسماعيلية وعضوا بإدارة التفتيش الفنى للهيئة وانتدب إلى وكالة وزارة العدل للإدارات القانونية، ثم عمل وكيلا لادارة التفتيش الفنى بالهيئة ورئيسا لفرع دمياط ثم رئيسا لقسم استئناف مدنى جنوب القاهرة، ثم رئيس قسم استئناف الضرائب بالقاهرة، ورئيسا لقسم النقض المدنى بالهيئة.

 

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وأعير رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد فى العديد من الدول للاستعانة بخبراته فى المجال القضائى حيث أعير فى السعودية للعمل باحثا قانونيا بالبنك الزراعى السعودى من 1980 وحتى 1983، وعند عودته من الخارج تم انتدبه مستشارا قانونيا لشركة قناة السويس للانشاءات البحرية من 1984 وحتى 1989، ثم انتدب مستشارا قضائيا لمحافظة لاسماعيلية ومحكما عنها فى بعض المنازعات، وعمل بالتفتيش الفنى القضائى لهيئة قضايا الدولة من 1987 وحتى 1991.

وأعير مرة أخرى لمملكة البحرين مستشارا قانونيا لوزارة النفط والصناعة من 2000 إلى 2005.

 

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وأصبح عضوا بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، ثم عضوا بجدول المحكمين المعتمدين لدى مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون لدول الخليج، وعضوا بالجمعية التأسيسية للمحكمة الاقتصادية العربية "منظمة الوحدة الاقتصادية العربية".

 

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رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد

المستشار ابو بكر الصديق محمد عامر رزق

السيرة الزاتية لرئيس قضايا الدولة

رئيس قطاع جنوب القاهرة

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