مصر تقدم شحنة مساعدات للأشقاء فى بوروندى

بوجمبورا /أ ش أ/

قامت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى بوروندى السفيرة عبير بسيونى رضوان بتسليم السفير باسكال روهومفيومورد ‪، مُمثل الحكومة البوروندية والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية البوروندية، شحنة المساعدات المصرية الجديدة المقدمة للجانب البوروندى عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وصرحت سفيرة مصر لدى بوروندى اليوم الخميس، بأن مصر تواصل تقديم مساعداتها لبوروندي، حيث تأتى تلك الشحنة ضمن سلسلة من الشحنات التى تقدمها مصر إلى الدولة الشقيقة.

من جانبه، أكد ممثل الحكومة البوروندية عمق العلاقات المصرية البوروندية، مشيرا إلى أنه استعرض مع السفيرة عبير بسيونى مجالات التعاون بين البلديّن، خاصةً فى مجالات الصحة، والتعليم، والزراعة، والطاقة.

وأعرب عن تقدير الحكومة البوروندية للمساعدات المصرية؛ لمواجهة احتياجات وتحديات التنمية فى بلاده، مُقدماً الشكر للحكومة المصرية على ما تقوم به من جهود تنموية فى بوروندي.