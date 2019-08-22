مسئول كورى جنوبى يتوقع استئناف المحادثات قريبا بين أمريكا وكوريا الشمالية

(رويترز)

قال نائب مستشار الأمن القومى لكوريا الجنوبية كيم هيون-تشونج اليوم الخميس، إن من المتوقع أن تستأنف الولايات المتحدة وكوريا الشمالية محادثات نزع السلاح النووى قريبا وإنها "ستسير على نحو جيد"، مما يعزز الآمال فى إحراز تقدم فى المفاوضات بعد جمود دام طويلا.