مسئول كورى جنوبى يتوقع استئناف المحادثات قريبا بين أمريكا وكوريا الشمالية

قال نائب مستشار الأمن القومى لكوريا الجنوبية كيم هيون-تشونج اليوم الخميس، إن من المتوقع أن تستأنف الولايات المتحدة وكوريا الشمالية محادثات نزع السلاح النووى قريبا وإنها "ستسير على نحو جيد"، مما يعزز الآمال فى إحراز تقدم فى المفاوضات بعد جمود دام طويلا.
وأدلى المسئول الكورى الشمالى بهذا التقييم المتفائل بعد اجتماعه مع المبعوث الأمريكى لكوريا الشمالية ستيفن بيجون فى سول.
وقال كيم أيضا إن كوريا الجنوبية ستعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومى فى وقت لاحق اليوم الخميس لمراجعة اتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان والتى هددت سول بإلغائها وسط خلاف دبلوماسي وتجاري متصاعد بين البلدين.
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