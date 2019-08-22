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ماكرون: لقائنا بمسئولى إيران يهدف لحماية الاتفاق النووى.. واتوقع تجنب التصعيد

الخميس، 22 أغسطس 2019 07:42 م
ماكرون: لقائنا بمسئولى إيران يهدف لحماية الاتفاق النووى.. واتوقع تجنب التصعيد الرئيس الفرنسى
كتب : أحمد علوى

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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ،  فى كلمة لوسائل الإعلام بخصوص لقائه غدا مع مسئولين إيرانيين قبل قمة مجموعة السبع التى تبدأ أعمالها السبت المقبل فى بياريتس، ان اللقاء يشهد العديد من المقترحات من اجل حماية الاتفاق حول النووى الإيرانى.

وووفقاً لقناة فرانس 24 الفرنسية  ، قال ماكرون لوسائل الإعلام المعتمدة لدى الرئاسة الفرنسية، "سألتقى فى الساعات المقبلة، قبل مجموعة السبع، الإيرانيين فى محاولة لاقتراح بعض الأمور، حيث أن هناك حاجة إلى عقد اجتماع قمة حول كيفية التعامل مع قضية إيران، لدينا خلافات حقيقية داخل مجموعة السبع".

وتعد فرنسا من بين القوى الكبرى الموقعة على الاتفاق النووى الإيرانى عام 2015، ورغم انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، تسعى باريس جاهدة للحفاظ عليه.

وأضاف ماكرون، "ما أتوقعه من إيران هو أن تبقى فى الاتفاق وأن تتجنب كل تصعيد، وما آمله من الولايات المتحدة ومن النقاش فى مجموعة السبع هو توضيح الإستراتيجية "الآيلة لدفع الإيرانيين إلى التحرك.

وأكد الرئيس الفرنسى "نحن فى لحظة مصيرية لأن الإيرانيين بعثوا برسائل واضحة للغاية، مع تخصيب رمزى لليورانيوم فى الأسابيع الأخيرة، لكنهم أعلنوا عن تدابير إضافية فى سبتمبر وفى نهاية العام وهم حاليا بصدد بناء إستراتيجية الخروج من الاتفاق".

 


فرنسا

ايران

ماكرون

مجموعة السبع

اخبار العالم

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