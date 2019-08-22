فيديو.. العثور على طفلة روسية "تاهت" فى غابة.. و"كعكة وماء" أول مطالبها

كتبت مريم بدر الدين

نشر الحساب الرسمى لموقع "روسيا اليوم" فيديو للعثور على طفلة روسية بعد ضياعها فى غابة بالقرب من مدينة نيجني نوفجورد، بعد ثلاثة أيام من البحث.

وقال شهود عيان أن أول كلمات الطفلة بعد العثور عليها، كانت بطلبها "كعكة وماء"، قبل نقلها إلى المستشفى.

" كعكة وماء".. هذه أولى الكلمات التي نطقت بها الطفلة الروسية ذات الأعوام الخمس فور العثور عليها بعد حوالي 4 أيام من ضياعها في غابة بالقرب من مدينة نيجني نوفغورد.#روسيا #أطفال #حوادث #غابات #انقاذ pic.twitter.com/qcE5qf1hwO — RT Arabic (@RTarabic) August 22, 2019

وغادرت الطفلة "5 سنوات" منزل ذويها في قرية ستيبانوفكا في منطقة فوزنيسكي، في 18 أغسطس، قرابة الساعة 2 عصرا، قبل فقدان أثرها.

وفتحت لجنة التحقيق قضية جنائية تتعلق بفقدان طفل، وشارك نحو 1000 شخص في عمليات بحث واسعة النطاق، من بينهم عاملون في هيئة التحقيق ووزارة الداخلية ووزارة الطوارئ، وعسكريون ومتطوعو فرقتي البحث "ليزا آليرت" و"لينكس"، واستخدمت طائرات درون مسيرة وأجهزة تصوير حرارية وأجهزة رؤية ليلية ومركبات مائية وطائرات هليكوبتر.

وقالت اللجنة في بيان: "في 21 أغسطس خلال عملية بحث في الغابة، عثر على الطفلة... في الوقت الحالي نقلت الطفلة إلى المستشفى في سيارة تابعة لهيئة التحقيق. الطفلة في حالة إنهاك، ويعمل الأطباء لمساعدتها على استعادة عافيتها".