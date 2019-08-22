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فيديو.. العثور على طفلة روسية "تاهت" فى غابة.. و"كعكة وماء" أول مطالبها

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:53 م
فيديو.. العثور على طفلة روسية "تاهت" فى غابة.. و"كعكة وماء" أول مطالبها الطفلة الروسية
كتبت مريم بدر الدين

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نشر الحساب الرسمى لموقع "روسيا اليوم" فيديو للعثور على طفلة روسية بعد ضياعها فى غابة بالقرب من مدينة نيجني نوفجورد، بعد ثلاثة أيام من البحث.

وقال شهود عيان أن أول كلمات الطفلة بعد العثور عليها، كانت بطلبها "كعكة وماء"، قبل نقلها إلى المستشفى.

 

وغادرت الطفلة "5 سنوات" منزل ذويها في قرية ستيبانوفكا في منطقة فوزنيسكي، في 18 أغسطس، قرابة الساعة 2 عصرا، قبل فقدان أثرها.

 

وفتحت لجنة التحقيق قضية جنائية تتعلق بفقدان طفل، وشارك نحو 1000 شخص في عمليات بحث واسعة النطاق، من بينهم عاملون في هيئة التحقيق ووزارة الداخلية ووزارة الطوارئ، وعسكريون ومتطوعو فرقتي البحث "ليزا آليرت" و"لينكس"، واستخدمت طائرات درون مسيرة وأجهزة تصوير حرارية وأجهزة رؤية ليلية ومركبات مائية وطائرات هليكوبتر.

 

وقالت اللجنة في بيان: "في 21 أغسطس خلال عملية بحث في الغابة، عثر على الطفلة... في الوقت الحالي نقلت الطفلة إلى المستشفى في سيارة تابعة لهيئة التحقيق. الطفلة في حالة إنهاك، ويعمل الأطباء لمساعدتها على استعادة عافيتها".


طفلة روسية

روسيا اليوم

غابات

نيجني نوفجورد

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