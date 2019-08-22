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فيديو.. أغنية البرازيليين لمحمد صلاح.. يحفظها الجمهور ويعرضها التلفزيون

الخميس، 22 أغسطس 2019 05:32 م
فيديو.. أغنية البرازيليين لمحمد صلاح.. يحفظها الجمهور ويعرضها التلفزيون
تقرير مصطفى جابر

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خلال جولاتنا الخاصة في الشارع، قابلنا أحد الشباب البرازيليين خلال زيارته لمصر، وفاجئنا الشاب أن هناك أغنية خاصة برازيلية للاعبنا المصري المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يتغنى بها جمهور الكرة البرازيلية كما يذيعها التلفزيون الرسمي في البرازيل.

 

وقال الشاب البرازيلي لكاميرا "دوت مصر" أن هذه الأغنية مخصصة لمحمد صلاح وفيرمينو نجم البرازيل الذي يلعب بجوار الفرعون المصري، وبمجرد إحراز أي من الثنائي للأهداف أو حصد الألقاب يقوم التلفزيون بعرض هذه الأغنية.. لمشاهدة الفيديو والتفاصيل اضغط هنا.

 


محمد صلاح

ليفربول

البرازيل

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