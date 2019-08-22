فى عيدها.. آلاف الأقباط يصلون قداس عيد السيدة العذراء مريم بالكنائس والأديرة

كتب سارة علام

احتفل ملايين الأقباط الأرثوذكس اليوم الخميس بعيد القديسة العذراء مريم بعد صوم استمر أسبوعين، بصلوات القداس الإلهى منذ الصباح الباكر والتى رفعت فى كافة الكنائس والأديرة القبطية إذ أفطر بعدها الأقباط عقب إتمام سر التناول.

فى دير درنكة بأسيوط، ترأس الأنبا يؤانس صلوات القداس فجر اليوم بحضور آلاف الأقباط بالجبل الغربى بأسيوط.

وفى الفيوم، صلى الأنبا إبرام مطران الفيوم قداسًا بدير العزب فى الثالثة صباحًا وآخر فى التاسعة بينما واصلت كافة الكنائس صلوات القداس بجميع المحافظات.

كان البابا تواضروس قد هنأ جموع الأقباط في عظته الأسبوعية أمس بختام صوم العذراء مريم وبعيدها اليوم.