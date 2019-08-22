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غرفة عمليات الأزهر: لا شكاوى من امتحان الاستاتيكا للثانوية الدور الثانى

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:06 ص
غرفة عمليات الأزهر: لا شكاوى من امتحان الاستاتيكا للثانوية الدور الثانى طلاب الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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انتهت اللجنة الأولى لامتحانات طلاب الدور الثانى للثانوية الازهرية ، القسمين الأدبى والعلمى، حيث أدى الطلاب الامتحان بمادة الصرف للقسم الأدبى، فى اليوم السادس لامتحانات الثانوية، ومادة الاستاتيكا للقسم العلمى.
 
وأكدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أن امتحان الاستاتيكا والصرف لم يرد للقطاع أى شكاوى منهم ، ولم ترصد فرق التفتيش المنتشرة بلجان الجمهورية، أى ملاحظات بورقة الأسئلة.
 
يذكر أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام نسبة النجاح العامة 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفًا و857 طالبًا وطالبة، تقدم للامتحان فعليًا منهم 116 ألفًا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفًا و892 طالبًا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبًا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفًا و163 طالبًا وطالبة، ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألفًا و116.

 


الازهر الشريف

الاستاتيكا

الثانوية الازهرية

قطاع المعاهد الازهرية

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