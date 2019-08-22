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طلاب هونج كونج يقاطعون الدراسة ويواصلون التظاهر

الخميس، 22 أغسطس 2019 03:02 م
طلاب هونج كونج يقاطعون الدراسة ويواصلون التظاهر الاحتجاجات فى هونج كونج
وكالات

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أعلن قادة طلابيون في هونج كونج، مقاطعة الدراسة لمدة أسبوعين، ابتداء من بدء الفصل الدراسي، وذلك في مسعى لمواصلة التظاهرات والضغط على الحكومة.
وتشهد هونج كونج احتجاجات منذ ثلاثة أشهر، ويشكل الطلاب عدداً كبيرا من المحتجين المطالبين بالديموقراطية الذين يخرجون في تظاهرات يومية.

وقال قادة طلابيون يمثلون معظم الجامعات في المدينة ان الطلاب سيتغيبون عن المحاضرات في الفترة من 2سبتمبر ، موعد بدء الفصل الدراسي الجديد ،حتى 13 من الشهر ذاته.

 

وهددوا بمزيد من الخطوات الاحتجاجية، في حال لنم تستجب الحكومة بالشكل الكافي لمطالب المحتجين الخمسة، ومن بينها إلغاء مشروع قانون لتسليم المطلوبين إلى الصين، وفتح تحقيق في انتهاكات الشرطة خلال الاحتجاجات.

وصرح دافين وانغ نائب رئيس اتحاد الطلاب في جامعة هونج كونج، "يجب أن تكون فترة الأسبوعين كافية لكي تفكر الحكومة جيدا بكيفية الاستجابة". واضاف "مع تصاعد الأمور، نعتقد أن الوضع الاجتماعي سيدفع المزيد من الطلاب إلى المقاطعة".

بدأت التظاهرات في هونغ كونغ باحتجاجات على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين القارية، لكنها توسعت للمطالبة بحقوق ديموقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وتتمتع هونغ كونغ بحريات غير معروفة في البر الصيني بموجب اتفاقية بدأ تطبيقها عندما أعادت بريطانيا مستعمرتها السابقة إلى الصين في 1997.

ويقول العديد من أهالي هونج كونج، إن الحريات تتضاءل، خصوصا منذ وصول الرئيس الصيني شي جينبينج للحكم.


هونج كونج

مظاهرات فى هونج كونج

مظاهرات هونج كونج

الصين

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طلاب هونج كونج

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