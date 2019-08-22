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ضحايا اعتداءات جنسية فى ثمانينات القرن 20 يقاضون مدرسة يهودية فى نيويورك

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:00 م
ضحايا اعتداءات جنسية فى ثمانينات القرن 20 يقاضون مدرسة يهودية فى نيويورك مدرسة يهودية
كتب : أحمد علوى

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رفع 38 رجلا دعوى مدنية ضد مدرسة جامعة يشيفا اليهودية الثانوية بنيويورك، على خلفية اتهامات بتعرضهم لاعتداءات جنسية من قبل معلم ومدير بالمدرسة، فى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى.

ووفقاً لقناة روسيا اليوم ، يقول رافعو الدعوى إنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية فى الوقت الذى تستر فيه مسئولو المدرسة على هذه الوقائع.

ويسعى المدعون إلى الحصول على تعويضات قدرها 680 مليون دولار.

وكانت قضية اعتداءات جنسية ضد نفس المدرسة أسقطت من قبل محكمة بنيويورك سنة 2014، بسبب قانون التقادم وانتهاء المهلة القانونية للنظر فى الأحداث، غير أن قانونا خاصا بالاعتداءات الجنسية تم تبنيه حديثا أتاح فرصة رفع الدعوى من جديد.

 


مدرسة يهودية فى نيويورك

نيويورك

الاعتداءات الجنسية

اخبار العالم

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