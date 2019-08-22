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ضبط عاطلين قبل ترويجهما 750 جرام هيروين على عملائهما بالشرقية

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:17 ص
ضبط عاطلين قبل ترويجهما 750 جرام هيروين على عملائهما بالشرقية هيروين - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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القى ضباط مكافحة مخدرات بلبيس بالشرقية، القبض على عاطلين، بحوزتهما 750 جرام هيروين قبل ترويجه على عملائهما بدائرة المركز.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمر رءوف، مدير البماحث الجنائية، يفيد إخطاراً بورود معلومات سرية للمقدم عمرو على، رئيس وحدة مكافحة مخدرات بلبيس، عن قيام كل من  " أحمد ي م ع " 29 سنة وشهرته أبو عبد الله عاطل ومقيم عزبة الجمهورية بلبيس، وسبق إتهامه فى القضية رقم 4518 جنايات بلبيس لسنة 2016 مخدرات، و" فهد س م" وشهرته فهد أبو صبحة، عاطل ومقيم قرية السلام، بترويج كمية من مخدر الهيروين للإتجار.
 
تم عمل كمين للمتهمين وضبط بحوزتهما بندقية خرطوش، و3 أسطوانات هيروين، تزن حوالي 750 جرام،  وعدد 2 طلقة من ذات العيار، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر 32032 جنايات بلبيس لسنة 2019
 
 
 

 

 


الشرقية

مخدرات بلبيس

هيروين

مكافحة المخدرات

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