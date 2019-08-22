ضبط عاطلين قبل ترويجهما 750 جرام هيروين على عملائهما بالشرقية

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمر رءوف، مدير البماحث الجنائية، يفيد إخطاراً بورود معلومات سرية للمقدم عمرو على، رئيس وحدة مكافحة مخدرات بلبيس، عن قيام كل من " أحمد ي م ع " 29 سنة وشهرته أبو عبد الله عاطل ومقيم عزبة الجمهورية بلبيس، وسبق إتهامه فى القضية رقم 4518 جنايات بلبيس لسنة 2016 مخدرات، و" فهد س م" وشهرته فهد أبو صبحة، عاطل ومقيم قرية السلام، بترويج كمية من مخدر الهيروين للإتجار.

تم عمل كمين للمتهمين وضبط بحوزتهما بندقية خرطوش، و3 أسطوانات هيروين، تزن حوالي 750 جرام، وعدد 2 طلقة من ذات العيار، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر 32032 جنايات بلبيس لسنة 2019