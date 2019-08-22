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صور.. مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل بالسادس من أكتوبر

الخميس، 22 أغسطس 2019 06:22 م
صور.. مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل بالسادس من أكتوبر مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل
كتب وائل ربيعى – إبراهيم سعيد تصوير حسام عاطف

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تفقد الدكتور مجدى يعقوب، جراح القلب العالمى، غرف مهرجان مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الخميس، ويستمر مهرجان العلوم حتى 24 من أغسطس بمقر المدينة  بحدائق اكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أكثر من 3000 زائر من مختلف المدارس والجامعات المصرية، إذ تفقد الدكتور مجدى يعقوب غرف محاكاة الأجرام السماوية ومعامل العلوم بأشكالها وأنواعها المختلفة التى صممها الطلاب.

وينظم طلاب مدينة زويل، هذا المهرجان سنويا ويهدف إلى تبسيط العلوم وعرضها بطريقة شيّقة تُناسب طُلّاب المدارس والجامعات، وكذلك غيرهم من غير المُتخصّصين و ذلك بحضور لفيف من أساتذة الجامعات و الكتاب و العلماء و الباحثين و الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى لمدينة زويل  ، والدكتور إبراهيم الشربينى الرئيس المؤسس للمهرجان ومدير برنامج علوم النانو و مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وينقسم المهرجان الى ثلاث مكونات رئيسية وهم : المسرح الرئيسى – العروض والمحاضرات - التجارب العلمية. حيث من المقرر أن تكون هناك اربعة عروض علمية لتبسيط العلوم و أربعة تجارب علمية لكل مجموعة و يتخللها مسرحية صغيرة بالإضافة إلى المحاضرات الشيقة التى تتم على مدار اليوم للحضور.

وأعرب الدكتور إبراهيم الشربينى ، أستاذ علوم النانو والرئيس المؤسس للمهرجان عن سعادته باستمرار اتحاد طلاب جامعة العلوم و التكنولوجيا بمدينة زويل بتنظيم مهرجان العلوم للمرة الرابعة على مدار تاريخ المدينة.

وأوضح الشربينى ، أن المهرجان يهدف هذة المرة لتسليط الضوء على الثورة و التطور فى مجال العلوم فى مصر منذ القدماء المصريين والى يومنا هذا و ما تم التوصل اليه لخدمة الإنسانية بأكملها.

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (1)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (2)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (3)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (4)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (5)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (6)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (7)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (8)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (9)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (10)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (11)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (12)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (13)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (14)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (15)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (16)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (17)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (18)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (19)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (20)
 

 

مجدى يعقوب يتفقد غرف مهرجان العلوم بمدينة زويل (21)
 

 

 


مجدى يعقوب

مدينة زويل

مهرجان العلوم

تبسيط العلوم

طلاب مدينة زويل

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