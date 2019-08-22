صور.. توافد الصيادلة على مقر النقابة لطلب عقد عمومية طارئة

كتبت آية دعبس

شهد مقر النقابة العامة للصيادلة، بدء توافد العشرات من أعضاء الجمعية العمومية، لتجميع توقيعات على طلبات لعقد الجمعية العمومية الطارئة خلال شهر، لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة، والدعوة لإجراء الانتخابات.

وأكد عددا من الصيادلة، أنهم جاءوا من المحافظات، لإنهاء الوضع القائم بالنقابة، وإجراء الانتخابات، واختيار صيادلة لقيادة نقابتهم، والدفاع عن مطالبهم المهنية، فى العديد من القضايا.

وكان مجموعة من الصيادلة، قد أطلقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، دعوة للتقدم بطلبات لطلب الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة، لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة العامة، وإجراء انتخابات، وذلك يوم الخميس المقبل.



توافد الصيادلة على مقر النقابة لطلب عقد عمومية طارئة (1)



توافد الصيادلة على مقر النقابة لطلب عقد عمومية طارئة (2)



توافد الصيادلة على مقر النقابة لطلب عقد عمومية طارئة (3)



توافد الصيادلة على مقر النقابة لطلب عقد عمومية طارئة (4)



توافد الصيادلة على مقر النقابة لطلب عقد عمومية طارئة (5)