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شاهد.. رحلة استكشافية تحاكى الحياة على المريخ مقابل 6000 يورو فى إسبانيا

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:42 م
شاهد.. رحلة استكشافية تحاكى الحياة على المريخ مقابل 6000 يورو فى إسبانيا رحلة سياحية استكشافية
كتبت فاطمة شوقى

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قالت مجلة "ان اوت بياخيس" الإسبانية إن وكالة السياحة "استرولاند" تقدم تجربة فريدة من نوعها وهى رحلة كاملة إلى المريخ دون مغادرة إسبانيا، وهى تحاكى الحياة على الكوكب الأحمر وتتمثل فى قضاء ثلاثة أيام فى كهف يبلغ ارتفاعه 196 قدما ويمتد فى جبال كانتابريا بعمق 1496 مترا.

 

وأشارت المجلة إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى العديد من الاختبارات والدراسات للمساعدة فى فهم الظروف على كوكب المريخ، خاصة بالنسبة للمناخ.

 

وأشارت وكالة استرولاند إلى أن مع فكرة استنساخ الظروف التى يمكن أن توجد على المريخ ، أنشأ البرنامج بيئة غريبة إلى حد ما داخل كهف "أريدوندو"، وبذلك سيكون لدى المستكشف جميع أنواع الموارد اللازمة، مثل مختبر الأبحاث ، بدلات رواد الفضاء المخصصة، كبسولات الحياة، مختبر الزراعة المائية، الطابعات ثلاثية الأبعاد، صالة الألعاب الرياضية وأكثر من ذلك بكثير، لمعرفة الحياة على المريخ.

وسيسكن رواد الفضاء هذه المحطة لمدة ثلاثة أيام، وسيكونون قادرين على التواصل مع مركز استرولاند للفضاء الواقع فى مقاطعة كانتابريا (بالإضافة إلى أن الاتصالات ستتأخر 8 دقائق لمحاكاة نظام الاتصالات الذى يتم استخدامه على المريخ).

وللدخول إلى هذا البرنامج، يجب على المتقدمين إكمال فترة إعداد وتدريب  مدتها 30 يومًا يستعدون فيها جسديًا وعقليًا، لكن للتقدم بطلب للحصول على هذه الرحلة، فلابد من اجتياز عملية اختيار.

 

الكوكب الاحمر
الكوكب الاحمر

رحلة الى المريخ
رحلة الى المريخ

رحلة سياحية الى اسبانيا الى المريخ
رحلة سياحية الى اسبانيا الى المريخ

وكالة استرولاند تقدم رحلة استكشافية دون الخروج من اسبانيا
وكالة استرولاند تقدم رحلة استكشافية دون الخروج من اسبانيا

 


اسبانيا

كوكب المريخ

رحلة سياحية

رحلة استكشافية

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