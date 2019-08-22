سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 04:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

س و ج.. تعرف على شروط الحصول على قروض من جهاز تشغيل الخريجين

الخميس، 22 أغسطس 2019 03:26 ص
س و ج.. تعرف على شروط الحصول على قروض من جهاز تشغيل الخريجين مشروع شباب - أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنشئ جهاز تشغيل الخريجين بمحافظة الدقهلية بقرار من محافظ الدقهلية رقم 424 بتاريخ ضمن آليات الدول للمساهمة فى تشغيل البطالة من شباب الخريجين، وبدأ العمل التنفيذى للمشروع فى عام 2007.

ويقدم "اليوم السابع" فى صورة سؤال وجواب كل ما تريد معرفته عن جهاز تشغيل الخريجين.

- ما الهدف من إنشاء جهاز تشغيل الخريجين بمحافظة الدقهلية؟

منح قروض بدون فوائد لشباب الخريجين أبناء محافظة الدقهلية لإنشاء مشروعات بيئية متناهية الصغر مدرة للدخل.

- ما الفئة المستهدفة بالمشروع؟

فئة شباب الخريجين التى تعانى من البطالة فى الفئة العمرية ما بين 21 وحتى 40 عاما.

مما يتكون الهيكل الإدارى للجهاز؟

يرأس المحافظ مجلس الإدارة، ويضم مدير عام تنفيذى الجهاز بديوان عام المحافظة، و21 إدارة فرعية برئاسة الوحدات المحلية للمحافظة، و114 مكتبا فرعيا للجهاز بالوحدات المحلية القروية.

- ما الحد الأقصى للقرض بدون فوائد؟

الحد الأقصى للقرض بدون أى فوائد أو رسوم إدارية هو 2000 جنيه.

- ما مدة السداد القصوى؟

مدة السداد بحد أقصى لمبلغ يتراوح من ألف وحتى 5 آلاف جنيه على مدار 24 شهرا إضافة لـ3 شهور سماح.
أكثر من 5000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه على مدار 36 شهرا + 3 شهور سماح.
أكثر من 10 آلآف وحتى 15 ألف جنيه على مدار 48 شهرا + 3 شهور سماح بشرط تقديم الرخصة، و2 ضامن.
أكثر من 15 ألفا وحتى 20 ألف جنيه على مدار 60 شهرا + 3 شهور سماح بشرط توافر رخصة مؤقتة سارية + 2 ضامن + كعب عمل للمشروعات الإنتاجية التى بها معدات.

-

 ما شروط منح القرض؟

يشترط لمنح القرض توافر سجل تجارى وبطاقة ضريبية وإقرار باستخراج الترخيص بعد استلام شيك القرض، وضامن له دخل، وصورة من عقد الإيجار مثبت التاريخ.

- هل يقدم المشروع أية خدمات أخرى مضافة؟

توجد خدمات أخرى مضافة مثل التسوق بالمعارض، والتدريب، وتقديم دراسات الجدوى، والاستشارات الفنية مجانا.

كيف يمكن الاستفسار وتقديم الطلبات؟


يمكن الاستفسار وتقديم الطلبات من خلال المكتب الرئيسى برئاسة الوحدات المحلية، بالإضافة إلى 114 مكتبا فرعيا بالوحدات المحلية القروية.

- كيف يمكن تلقى الشكاوى؟


فى حال وجود شكوى تقدم لرئاسة الجهاز بالديوان العام، ويتلقاها المدير العام التنفيذى للجهاز، وتوجد وسيلة اتصال غير مباشرة بجهاز تشغيل شباب الخريجين بديوان عام المحافظة على رقم فاكس/ 2300811.

- ما أنشطة مشروعات الشباب التى يجرى تنفيذها بالوحدات المحلية بالمحافظة؟


من نماذج المشروعات الإنتاجية: مشروع ماكينة تريكو، تصنيع صابون سائل ومنظفات صناعية، تركيب عطور، منتجات ألبان، عيش غراب، مخبز آلى، ورشة تصنيع ألوميتال.. وغيرها.

ومن نماذج المشروعات التجارية: بيع لحوم مجمدة، سجاد ومفروشات، وعطارة، وبيع أعلاف، وأدوات تجميلـ وأسمدة زراعية ومبيدات، ذهب صينى وفضة.. وغيرها.

ومن نماذج المشروعات الخدمية: دار حضانة، صيانة توك توك، لف مواتير، صيانة كمبيوتر، مكتبة وتصوير مستندات، مصبغة ملابس، أتيليه لتأجير فساتين الزفاف، كوافير، مستودع أنابيب غاز، مغسلة ملابس.


قروض

مشروعات شباب الخريجين

الدقهلية

سداد القروض

جهاز تشغيل الخريجين

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على أنشطة وآليات عمل خريجى الجامعات المكلفين بأداء الخدمة العامة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 04:15 ص

محافظ الدقهلية يوافق على تخفيض درجات القبول بالثانوى العام إلى 220 درجة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:49 م

إدراج 11مواطنا فى برنامج تكافل وكرامة بعد لقاء المواطنين بمحافظ الدقهلية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:38 م

محافظ الدقهلية: 1554 كشف فى قافلة طبية مجانية بميت أبو خالد

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:13 ص

محافظ الدقهلية: الكشف على 783 ألف مريض وإجراء 5854 عملية جراحية خلال شهر

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظة القاهرة: انتهاء إزالة عشش ترعة الطوارئ ورفع مخلفات من مسار المحور

محافظة القاهرة: انتهاء إزالة عشش ترعة الطوارئ ورفع مخلفات من مسار المحور

س و ج.. تعرف على شروط الحصول على قروض من جهاز تشغيل الخريجين

س و ج.. تعرف على شروط الحصول على قروض من جهاز تشغيل الخريجين

تخصيص 39% من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء لمشروعات البنية التحتية

تخصيص 39% من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء لمشروعات البنية التحتية

4 حالات يكون فيها التحكيم دوليًا أثناء نظر النزاعات الاستثمارية.. تعرف عليها

4 حالات يكون فيها التحكيم دوليًا أثناء نظر النزاعات الاستثمارية.. تعرف عليها

التموين تبحث اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة توريد زيت الطعام

التموين تبحث اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة توريد زيت الطعام

100 مليون صحة تحذر من التدخين السلبى على الأطفال: يصيبهم بالربو

100 مليون صحة تحذر من التدخين السلبى على الأطفال: يصيبهم بالربو

الصدفة تقود فتاة للعثور على ماسة 4 قراريط.. اعرف القصة

الصدفة تقود فتاة للعثور على ماسة 4 قراريط.. اعرف القصة

خفض الاستيراد والدعوة للاستثمار.. اعرف تفاصيل تغلب مصر على آثار الحرب التجارية

خفض الاستيراد والدعوة للاستثمار.. اعرف تفاصيل تغلب مصر على آثار الحرب التجارية

اعترافات من داخل الإخوان بفشل إعلام الإرهابية.. شباب التنظيم يفضحون قنوات الجماعة: "معيشينا فى الوهم وتاجروا بينا للحصول على جنسيات أوروبية وتكوين ثروات.. ومؤسس شبكة رصد يطالب بالإطاحة بأمين التنظيم الدولى

اعترافات من داخل الإخوان بفشل إعلام الإرهابية.. شباب التنظيم يفضحون قنوات الجماعة: "معيشينا فى الوهم وتاجروا بينا للحصول على جنسيات أوروبية وتكوين ثروات.. ومؤسس شبكة رصد يطالب بالإطاحة بأمين التنظيم الدولى

المتهمون باستخدام كلب فى ترويع معاق بباب الشعرية: "كنا بنهزر معاه"

المتهمون باستخدام كلب فى ترويع معاق بباب الشعرية: "كنا بنهزر معاه"

رئيس بعثة حج التضامن: عودة 580 حاجًا من الأراضى المقدسة اليوم

رئيس بعثة حج التضامن: عودة 580 حاجًا من الأراضى المقدسة اليوم

بعد مد فترة القبول.. تعرف على التخصصات المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على التخصصات المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين بالشرطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة