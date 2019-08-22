س و ج.. تعرف على شروط الحصول على قروض من جهاز تشغيل الخريجين

الدقهلية - سارة الباز

أنشئ جهاز تشغيل الخريجين بمحافظة الدقهلية بقرار من محافظ الدقهلية رقم 424 بتاريخ ضمن آليات الدول للمساهمة فى تشغيل البطالة من شباب الخريجين، وبدأ العمل التنفيذى للمشروع فى عام 2007.



ويقدم "اليوم السابع" فى صورة سؤال وجواب كل ما تريد معرفته عن جهاز تشغيل الخريجين.





- ما الهدف من إنشاء جهاز تشغيل الخريجين بمحافظة الدقهلية؟

منح قروض بدون فوائد لشباب الخريجين أبناء محافظة الدقهلية لإنشاء مشروعات بيئية متناهية الصغر مدرة للدخل.





- ما الفئة المستهدفة بالمشروع؟

فئة شباب الخريجين التى تعانى من البطالة فى الفئة العمرية ما بين 21 وحتى 40 عاما.





مما يتكون الهيكل الإدارى للجهاز؟

يرأس المحافظ مجلس الإدارة، ويضم مدير عام تنفيذى الجهاز بديوان عام المحافظة، و21 إدارة فرعية برئاسة الوحدات المحلية للمحافظة، و114 مكتبا فرعيا للجهاز بالوحدات المحلية القروية.





- ما الحد الأقصى للقرض بدون فوائد؟

الحد الأقصى للقرض بدون أى فوائد أو رسوم إدارية هو 2000 جنيه.





- ما مدة السداد القصوى؟

مدة السداد بحد أقصى لمبلغ يتراوح من ألف وحتى 5 آلاف جنيه على مدار 24 شهرا إضافة لـ3 شهور سماح.

أكثر من 5000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه على مدار 36 شهرا + 3 شهور سماح.

أكثر من 10 آلآف وحتى 15 ألف جنيه على مدار 48 شهرا + 3 شهور سماح بشرط تقديم الرخصة، و2 ضامن.

أكثر من 15 ألفا وحتى 20 ألف جنيه على مدار 60 شهرا + 3 شهور سماح بشرط توافر رخصة مؤقتة سارية + 2 ضامن + كعب عمل للمشروعات الإنتاجية التى بها معدات.





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يشترط لمنح القرض توافر سجل تجارى وبطاقة ضريبية وإقرار باستخراج الترخيص بعد استلام شيك القرض، وضامن له دخل، وصورة من عقد الإيجار مثبت التاريخ.





- هل يقدم المشروع أية خدمات أخرى مضافة؟

توجد خدمات أخرى مضافة مثل التسوق بالمعارض، والتدريب، وتقديم دراسات الجدوى، والاستشارات الفنية مجانا.





كيف يمكن الاستفسار وتقديم الطلبات؟

- كيف يمكن تلقى الشكاوى؟

- ما أنشطة مشروعات الشباب التى يجرى تنفيذها بالوحدات المحلية بالمحافظة؟

يمكن الاستفسار وتقديم الطلبات من خلال المكتب الرئيسى برئاسة الوحدات المحلية، بالإضافة إلى 114 مكتبا فرعيا بالوحدات المحلية القروية.فى حال وجود شكوى تقدم لرئاسة الجهاز بالديوان العام، ويتلقاها المدير العام التنفيذى للجهاز، وتوجد وسيلة اتصال غير مباشرة بجهاز تشغيل شباب الخريجين بديوان عام المحافظة على رقم فاكس/ 2300811.من نماذج المشروعات الإنتاجية: مشروع ماكينة تريكو، تصنيع صابون سائل ومنظفات صناعية، تركيب عطور، منتجات ألبان، عيش غراب، مخبز آلى، ورشة تصنيع ألوميتال.. وغيرها.ومن نماذج المشروعات التجارية: بيع لحوم مجمدة، سجاد ومفروشات، وعطارة، وبيع أعلاف، وأدوات تجميلـ وأسمدة زراعية ومبيدات، ذهب صينى وفضة.. وغيرها.ومن نماذج المشروعات الخدمية: دار حضانة، صيانة توك توك، لف مواتير، صيانة كمبيوتر، مكتبة وتصوير مستندات، مصبغة ملابس، أتيليه لتأجير فساتين الزفاف، كوافير، مستودع أنابيب غاز، مغسلة ملابس.