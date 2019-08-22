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رئيس وزراء إيطالى سابق يدعو لأوروبا موحدة للتصدى لهيمنة الولايات المتحدة والصين

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:27 م
رئيس وزراء إيطالى سابق يدعو لأوروبا موحدة للتصدى لهيمنة الولايات المتحدة والصين رئيس الوزراء الايطالى الأسبق إنريكو ليتا
كتبت فاطمة شوقى

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طالب رئيس الوزراء الايطالى الأسبق، إنريكو ليتا دول الاتحاد الأوروبى بالتحرك على الساحة الدولية ككتلة واحدة، محذراً من أن العالم يتجه نحو ما وصفه بـG2، هما الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

 

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية فقال ليتا، القيادى فى الحزب الديمقراطى، أمس الأربعاء فى مؤتمر (الصداقة بين الشعوب) السنوى الذى تستضيفه مدينة ريمينى الإيطالية "إنه عالم إذا سارت فيه البلدان الأوروبية بصورة فردية، كل على طريقته الخاصة، ستكون صغيرة جدًا لدرجة أنها لا تستطيع تقديم نفسها لا أقول كقوى فاعلة، بل حتى كمحاورين".

 

وأضاف ليتا  "أنهم يستمعون إلينا فقط لأننا معًا كاتحاد أوروبى وليس كدول أوروبية منفردة"، وقال "فى المستقبل، لن تشن الحروب بسبب نزاع حول الحدود أو آبار النفط، بل من أجل التحكم فى، واستخدام، البيانات الشخصية، مع اجتياح تكنولوجى يثير أسئلة عن، على سبيل المثال، حماية الخصوصية ومسالة الذكاء الاصطناعى"، وأضاف "ما زلت أرغب فى أن أكون مواطنًا إيطاليًا وأوروبيًا، وليس مستعمرة أمريكية أو صينية".

 


ايطاليا

الاتحاد الاوروبى

اوروبا

الصين

الولايات المتحدة الامريكية

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