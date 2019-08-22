حجز صاحب مخزن بحوزته أدوية مهربة جمركيا فى المعادى للتحريات

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المعادى برئاسة المستشار تامر عاشور، بحجز صاحب مخزن بحوزته أدوية مهربة جمركيا وذلك لورود التحريات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط، مخزن، عثر بداخله على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة، وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها.

وعثر بداخل المخزن على 11,096 قرص وكبسوله دوائية" مختلفة الأنواع "و 115 أمبول، و4 زجاجة دواء" لعلاج إلتهابات الأعصاب والتخسيس "وبمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.