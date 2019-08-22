سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 12:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس طالب 15 يوما لاتهامه بإشعال النار فى ملفات المعهد الازهرى بالصلعا

الخميس، 22 أغسطس 2019 11:08 ص
حبس طالب 15 يوما لاتهامه بإشعال النار فى ملفات المعهد الازهرى بالصلعا حبس - أرشيفية
سوهاج – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنح مركز سوهاج ، برئاسة المستشار مصطفى محمود حميد وسكرتارية طه محمد عثمان ، حبس المتهم "على.ص" طالب بالصف الأول الإعدادى الأزهرى 15 يوما على ذمة التحقيق، لتسلله للمعهد الذى يدرس به وكسره القفل الخاص بباب حجرة شئون الطلبة وإشعاله النيران بالملفات الخاصة بالطلاب بعد رسوبه بـ 3 مواد.

 ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد بتقدم فتحى على أحمد شيخ معهد الصلعا الإعدادى الأزهرى ببلاغ عن اكتشافه وجود حريق بغرفة شئون الطلبة بالمعهد واحتراق عدد من الملفات ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

 وبعد تقنين الإجراءات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة الطالب المتهم بالصف الأول الإعدادى، وأنه تسلق السور ودخل إلى المعهد وكسر القفل الخاص بحجرة شئون الطلبة وأشعل النيران فى الدواليب الخاصة بملفات الطلاب ومن بينهم ملفه.

 وتم القبض على الطالب المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لرسوبه فى 4 مواد دراسية، وأنه دخل المعهد متسلقا السور، ودخل غرفة شئون الطلبة عقب كسر قفل بابها، وأشعل النيران بالملفات مستخدما فى ذلك الكيروسين وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

 


سوهاج

تجديد حبس

الصلعا

المعهد الازهرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة توافر السلع والخدمات للمواطنين

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة توافر السلع والخدمات للمواطنين

فيضانات وسيول وانهيارات أرضية فى إسبانيا بسبب أكبر أمطار صيفية منذ 160 عاما

فيضانات وسيول وانهيارات أرضية فى إسبانيا بسبب أكبر أمطار صيفية منذ 160 عاما

كيف اشتعلت أزمة كهربا مع الزمالك مجدداً؟

كيف اشتعلت أزمة كهربا مع الزمالك مجدداً؟

الفريق أسامة ربيع: عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.7 مليون طن

الفريق أسامة ربيع: عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.7 مليون طن

المحافظات تعلن الحرب على تعديات الأراضى.. تنفيذ تكليفات الرئيس بتقنين أراضى وضع اليد.. إزالة 1300 تعدٍ و988 إعلانا ولافتة بـ4 محافظات..واسترداد 1357 فدانا من أملاك الدولة و3 مديريات أمن تشارك فى تطهير «المنزلة»

المحافظات تعلن الحرب على تعديات الأراضى.. تنفيذ تكليفات الرئيس بتقنين أراضى وضع اليد.. إزالة 1300 تعدٍ و988 إعلانا ولافتة بـ4 محافظات..واسترداد 1357 فدانا من أملاك الدولة و3 مديريات أمن تشارك فى تطهير «المنزلة»

فيديو معلوماتى.. اتفسح واتبسط.. الإجازة تزيد قوة صحتك العقلية والبدنية

فيديو معلوماتى.. اتفسح واتبسط.. الإجازة تزيد قوة صحتك العقلية والبدنية

حصاد البعثة المصرية فى اليوم الثانى بدورة الألعاب الأفريقية

حصاد البعثة المصرية فى اليوم الثانى بدورة الألعاب الأفريقية

لطلاب الشهادات الفنية.. كل ما تحتاج معرفته عن الكليات التكنولوجية الجديدة

لطلاب الشهادات الفنية.. كل ما تحتاج معرفته عن الكليات التكنولوجية الجديدة

81% من القراء يؤيدون المطالبات بتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى

81% من القراء يؤيدون المطالبات بتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة