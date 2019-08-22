حبس طالب 15 يوما لاتهامه بإشعال النار فى ملفات المعهد الازهرى بالصلعا

سوهاج – فريق المحافظات

قررت محكمة جنح مركز سوهاج ، برئاسة المستشار مصطفى محمود حميد وسكرتارية طه محمد عثمان ، حبس المتهم "على.ص" طالب بالصف الأول الإعدادى الأزهرى 15 يوما على ذمة التحقيق، لتسلله للمعهد الذى يدرس به وكسره القفل الخاص بباب حجرة شئون الطلبة وإشعاله النيران بالملفات الخاصة بالطلاب بعد رسوبه بـ 3 مواد.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد بتقدم فتحى على أحمد شيخ معهد الصلعا الإعدادى الأزهرى ببلاغ عن اكتشافه وجود حريق بغرفة شئون الطلبة بالمعهد واحتراق عدد من الملفات ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.

وبعد تقنين الإجراءات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة الطالب المتهم بالصف الأول الإعدادى، وأنه تسلق السور ودخل إلى المعهد وكسر القفل الخاص بحجرة شئون الطلبة وأشعل النيران فى الدواليب الخاصة بملفات الطلاب ومن بينهم ملفه.

وتم القبض على الطالب المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لرسوبه فى 4 مواد دراسية، وأنه دخل المعهد متسلقا السور، ودخل غرفة شئون الطلبة عقب كسر قفل بابها، وأشعل النيران بالملفات مستخدما فى ذلك الكيروسين وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.