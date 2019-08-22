حالة الطقس اليوم الخميس 22/8/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار رطب على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا ولطيف ليلًا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: ترتفع درجات الحرارة قليلاً لتصبح حول معدلاتها العام لمثل هذا الوقت من السنة الى أعلى بقليل، ويسود طقس صيفي اعتيادي إلى حار نسبي في أغلب المناطق، ويستمر حاراً في الاغوار و البحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للأتربة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية، خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وفي ساعات النهار تكون الأجواء حارة بشكل عام في مختلف المناطق ، وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة بحيث تكون الأجواء حارة نسبياً الى حارة في ساعات الليل. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة وتنشط أحياناً.