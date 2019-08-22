جمارك الإسكندرية تحبط تهريب محاولة تهريب كمية من المشروبات الكحولية

وفى المحاولة الأولى تم تشكيل لجنة جمركية بإيداع خدمات الشحن برئاسة السيد عبد الهادي مدير إدارة الإيداعات و محمد عبد الموجود مدير ادارة إيداع الشحن واحمد صدقى مدير إدارة المكافحة بالمنطقة الغربية من سمير أمين رئيس قسم تعريفة وصالح حميدة مفتش المكافحة و على عبد الرحمن مدير الحركة و عصام الدريني مأمور الحركة لإنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول بوليصة الشحن رقم 401727 بيان جمركي رقم 22013 لسنة 2019 لوجستية 3 بإسم شركة م . ا . ل ومشمولة طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن أبواب مصفحة وخزائن مأمونة واردة من الصين .

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود3 كرتونة بها 18 زجاجة مشروبات كحولية" خمور" سعة 750 مللي منشأ أسبانيا لم يقر عنها صاحب الشأن مستندات وبلغ إجمالي التعويضات المستحقة 271 و 254 جنيه.

وفي المحاولة الثانية وبناءا على الإخبارية رقم 978 والمقدمة من إدارة مكافحة بمحاولة شركة " ا. ق. ا " إدخال أصناف مختلفة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم 15320 والمخزنة بإيداع يونيفريت بيان الجمركي رقم 47709 لسنة 2019 لوجستية 3 والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 38 طرد أجهزة طبية معملية كاملة واردة من اليابان .

وتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة من محمد دغيدي مأمور الحركة وسمير أمين رئيس قسم التعريفة وصالح حميدة مفتش المكافحة تحت إشراف احمد صدقى مدير إدارة المكافحة بالمنطقة الغربية ومحمد عبد الموجود مدير الإيداع والسيد عبد الهادي مدير إدارة الإيداعات .

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 4 طرود بداخلهم 118 قلم قارئ للباراكود مرقوم z3220 منشأ تايلاند مخبأة داخل الأجهزة العملية وغير مثبتة بالمستندات وبلغ إجمالي التعويضات المستحقة 284 ألف و 418 جنيه .

وقرر هشام عفارة ،رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقه الشماليه والغربية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 35 و 36 لسنة 2019 مكافحة وحررهما الأستاذ السعيد بركات مدير إدارة التنسيق والمتابعة ، تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك و مجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية المشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة الجمركية على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.