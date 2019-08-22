"جلوبال فايرباور ": مصر تمتلك أكبر قوة جوية فى منطقة الشرق الأوسط

كتبت ريم عبد الحميد

تصدرت مصر ، قائمة أكبر القوات الدولية دول الشرق الأوسط بحسب تصنيف موقع جلوبال فاير الخاص بالشئون العسكرية ، وبحسب شبكة " سى إن إن" الأمريكية ، إن كفاءة سلاح الجو للدول تعد عنصر مهم فى تحديد سير المعركة.

واختار موقع جلوبال فاير ، قائمة الدول الأكبر فى القوة الجوية وفقا لعدد الطائرات التى تملكها أقوى الجيوش فى الشرق الأوسط ، واحتلت مصر المرتبة الأولى بـ 1092 طائرة حربية متنوعة، بينما حلت تركيا فى المركز الثانى بـ 1067 طائرة حربية، تلتها السعودية بعدد 848 طائرة حربية، ثم إسرائيل التى جاءت فى المركز الرابع بـ 595 طائرة، والجزائر فى المركز الخامس بـ 551 طائرة حربية متنوعة.

وجاءت الإمارات فى المركز السادس بـ 541 طائرة حربية، ثم إيران فى المركز السابع بـ 509 طائرة، وفى المرتبة الثامنة جاءت سوريا بـ 457 طائرة، ثم العراق بـ 327 طائرة، وفى المركز العاشر المغرب بـ 291 طائرة.