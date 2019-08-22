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تفريغ الكاميرات لكشف ملابسات سرقة 105 ألف جنيه من سيارة بالتجمع

الخميس، 22 أغسطس 2019 07:00 ص
تفريغ الكاميرات لكشف ملابسات سرقة 105 ألف جنيه من سيارة بالتجمع سرقة سيارة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، فى واقعة اتهام "مسجل خطر"، و عاطل، بسرقة حقيبة بداخلها 105 ألف جنيه، من داخل سيارة أحد المواطنين، كما استعجلت النيابة تحريات الجهات الأمنية.

البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول، من ضبط مسجل خطر "سرقات عامة" مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مخدرات "، وآخر عاطل، سبق اتهامه فى 4 قضايا "سرقة")، لقيامهما بالاشتراك مع آخر  مقيم بمحافظة بالمنيا "جارى تحديده وضبطه"، بارتكاب واقعة سرقة (حقيبة بداخلها مبلغ مالى 105 ألف جنيه، جهاز " لاب توب"، هارد ديسك)، من داخل سيارة ملك أحد المواطنين، حال توقفها أمام أحد المراكز التجارية بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى قدره 46,500 ألف جنيه  - 2 هاتف محمول – شاشة)، وأقرا بشرائهما الهواتف المحمولة والشاشة المضبوطة من متحصلات الواقعة،  وإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

 


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نيابة القاهرة الجديدة

حبس

سرقة حقيبة

قسم التجمع الخامس

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