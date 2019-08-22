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تعرف على محمية الوادى الأسيوطى × 6 معلومات

الخميس، 22 أغسطس 2019 07:00 ص
تعرف على محمية الوادى الأسيوطى × 6 معلومات محمية الوادى الأسيوطى بأسيوط
كتبت آية دعبس

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تضم مصر 30 محمية طبيعية، موزعة على كافة المحافظات، وتركز وزارة البيئة خلال تلك الفترة، على تطويرها على مراحل، ومحمية الوادى الأسيوطى، أحد المحميات التى قد لا تحظى بانتشار كبير بين المهتمين بالسياحة البيئية.
 
ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير أبرز المعلومات عنها:
 
1- فى عام 1989 تم إعلانها محمية طبيعية.
 
2- تبلغ مساحتها 35 كم2.
 
3- تصنف أنها محمية إكثار ومتعددة الأغراض.
 
4- تعتبر بيئة ملائمة لتربية وإكثار الحيوانات البرية، مثل: الغزال المصرى، الماعز الجبلى، الكبش الأروى، والنعام والحمار الوحشى وبعض الزواحف.
 
5- يتم تربية وإكثار الأصول الوراثية النباتية، خاصة المهددة بالإنقراض منها، مثل: بعض أنواع النخيل والأشجار والشجيرات، وأزهار الزينة، والصبار، والنباتات العصارية، والنباتات الطبية والعطرية التى تعتبر أصولا وراثية لمحاصيل اقتصادية هامة.
 
6- هذا بجانب الأنواع النباتية الأخرى المهددة بالانقراض، وخاصة الأصناف الممتازة منها فقد تم استزراع أنواع عديدة فى منطقه المحمية، حيث يتم تجميع الأصول البرية من المناطق المجاورة لها لإكثارها.
 
 
 

محمية وادى الاسيوطى

وزارة البيئة

المحميات الطبيعية

وادى الاسيوطى

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