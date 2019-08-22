تعرف على قواعد "النفقة" وكيف تقدرها المحكمة وفقًا لدخل الزوج

كتب أحمد الجعفرى

النفقة بكافة أنواعها هى حق للزوجة المطلقة والحاضنة، وفي حالة عدم التزام الزواج بالإنفاق يحق لها رفع دعوى نفقة أمام المحكمة.

ويرصد "اليوم السابع" الطريقة القانونية التى تحدد بها المحكمة مقدار النفقة المقرر على الزوج دفعها.

تقوم المحكمة فى دعوى النفقة بتقدير المبلغ على حسب دخل الزوج.

ترسل المحكمة خطاب تحرى عن إجمالى الدخل الشهرى لجهة عمل الزوج.

وترسل المحكمة خطاب تحرى لمباحث القسم للتحرى عن أملاك الزوج.

يحق للزوجة بعد الحصول على حكم النفقة إما الحجز على أملاك الزوج.

كما يحق للزوجة رفع دعوى حبس ضد الزوج بمتجمد النفقة.