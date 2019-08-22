سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 01:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تعرف على عقوبة من يعلم بوقوع الجريمة ويخفى أدلتها

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:16 ص
تعرف على عقوبة من يعلم بوقوع الجريمة ويخفى أدلتها حبس .. أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون العقوبات فى المادة 145 منه على أن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

- إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

- وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

- أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور.

وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها، ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى.

أما من يمكن مقبوض عليه من الهرب أو يساعده عليه أو يسهل له الأمر فيعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع،  وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.

 

 

 


قانون العقوبات

عقوبة العلم بوقوع الجريمة

عقوبة إخفاء أدلة الجريمة

عقوبة تمكين المتهم من الهرب

جنحة

جناية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
100 مليون صحة تحذر من التدخين السلبى على الأطفال: يصيبهم بالربو

100 مليون صحة تحذر من التدخين السلبى على الأطفال: يصيبهم بالربو

الصدفة تقود فتاة للعثور على ماسة 4 قراريط.. اعرف القصة

الصدفة تقود فتاة للعثور على ماسة 4 قراريط.. اعرف القصة

خفض الاستيراد والدعوة للاستثمار.. اعرف تفاصيل تغلب مصر على آثار الحرب التجارية

خفض الاستيراد والدعوة للاستثمار.. اعرف تفاصيل تغلب مصر على آثار الحرب التجارية

اعترافات من داخل الإخوان بفشل إعلام الإرهابية.. شباب التنظيم يفضحون قنوات الجماعة: "معيشينا فى الوهم وتاجروا بينا للحصول على جنسيات أوروبية وتكوين ثروات.. ومؤسس شبكة رصد يطالب بالإطاحة بأمين التنظيم الدولى

اعترافات من داخل الإخوان بفشل إعلام الإرهابية.. شباب التنظيم يفضحون قنوات الجماعة: "معيشينا فى الوهم وتاجروا بينا للحصول على جنسيات أوروبية وتكوين ثروات.. ومؤسس شبكة رصد يطالب بالإطاحة بأمين التنظيم الدولى

المتهمون باستخدام كلب فى ترويع معاق بباب الشعرية: "كنا بنهزر معاه"

المتهمون باستخدام كلب فى ترويع معاق بباب الشعرية: "كنا بنهزر معاه"

رئيس بعثة حج التضامن: عودة 580 حاجًا من الأراضى المقدسة اليوم

رئيس بعثة حج التضامن: عودة 580 حاجًا من الأراضى المقدسة اليوم

بعد مد فترة القبول.. تعرف على التخصصات المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين بالشرطة

بعد مد فترة القبول.. تعرف على التخصصات المطلوبة بقسم الضباط المتخصصين بالشرطة

مصدر فى الأهلى : زوران ماميتش الخيار الأول لتدريب الفريق

مصدر فى الأهلى : زوران ماميتش الخيار الأول لتدريب الفريق

نورماني وبيج شين وH.E.R أبرز المشاركين بحفل MTV Video Music Awards

نورماني وبيج شين وH.E.R أبرز المشاركين بحفل MTV Video Music Awards

فى ليلة عرس العذراء.. ملايين الزوار يودعون "أم النور" من أعلى جبل درنكة.. زفة شعبية تجوب شوارع القرى المحيطة بتمثال للقديسة مريم.. والأهالى يلقون عليها الورد والنذور.. والأنبا يؤانس: استقبلنا 3 ملايين زائر

فى ليلة عرس العذراء.. ملايين الزوار يودعون "أم النور" من أعلى جبل درنكة.. زفة شعبية تجوب شوارع القرى المحيطة بتمثال للقديسة مريم.. والأهالى يلقون عليها الورد والنذور.. والأنبا يؤانس: استقبلنا 3 ملايين زائر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على قيمة وأنواع صادرات مصر من السلع الغذائية فى 5 معلومات

تعرف على قيمة وأنواع صادرات مصر من السلع الغذائية فى 5 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة