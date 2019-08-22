تعرف على جهود شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية خلال شهر

وجهت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط كافة صور الخروج على القانون بدوائر مدن (القاهرة الجديدة – العبور – بدر – الشروق – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – 15 مايو - العاشر من رمضان – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – الساحل الشمالى – السادات – المنيا الجديدة - بنى سويف الجديدة – الصالحية الجديدة – النوبارية الجديدة) بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن المعنية.

أسفرت الجهود عن تأمين تنفيذ (99) قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة ومنشآت مخالفة لشروط الترخيص، وتأمين تنفيذ (87) قرارات غلق وقطع مرافق عن منشأت لمخالفة شروط التراخيص، وفى مجال ضبط القضايا المتنوعة بالمدن العمرانية الجديدة تم ضبط (327) حالة سرقة تيار كهربائى ومياه ورفع عدادات من أماكن عمومية، وتم ضبط (49) حالة مبانى مخالفة لشروط الترخيص.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (14) حالة مخلفات بيئة ونظافة و (35) حالة فض أختام و(15) حالة إتلاف مسطح أخضر وتأمين (90) حالة إزالة فورية، وضبط (31) حالة سرقة تيار كهربائى، وضبط (28) محل تجارى بدون ترخيص، وتحرير (86) محضر لمالكى الوحدات السكنية المخالفين لشروط التخصيص لتحويل تلك الوحدات لأنشطة تجارية بدون ترخيص.