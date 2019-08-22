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تايم: التقلبات السياسية تحدث هزة فى الاقتصاد العالمى

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:35 م
تايم: التقلبات السياسية تحدث هزة فى الاقتصاد العالمى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت مجلة "تايم" الأمريكية، إن الهزة التى تحدث فى الاقتصاد العالمى والتى تثير مخاوف من حدوث ركود، سببها التقلبات السياسية.

وأشارت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، إلى أن إشارات التحذير الاقتصادية تومض باللون الأصفر، ففى ألمانيا وبريطانيا والبرازيل والمكسيك، توقف النمو، وفى اليابان أصبحت الثقة فى قطاع الأعمال سلبية للمرة الأولى منذ عام 2013، وينمو الناتج الصناعى الصينى بأبطأ وتيرة له منذ 17 عاما، بينما يراقب الاقتصاديون الأمريكيون احتمالات الركود.

إلا أن المجلة ترى أن حالة عدم اليقين الحقيقية تأتى من أكبر زيادة منذ عقود فى التقلبات السياسية ذات الصلة بالأسواق. فتدور المعارك التجارية ذات الدوافع السياسية بين البلدان التى تشكل نصف الاقتصاد العالمى، من الولايات المتحدة والصين والولايات المتحدة وأوروبا وكوريا الجنوبية واليابان. والأكثر إثارة للقلق لبعض هذه المعارك السياسية المدمرة للاقتصاد هو استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والتى لا يبدو أنها تهدأ فى أى وقت قريب.

ويريد الرئيس دونالد ترامب تجنب أى ظهور لتنازل فى هذه المعركة، وكذلك الحال بالنسبة للرئيس الصينى شى جينبينج الذى يجب عليه أن يبدى قوة فى المواجهة المتزايدة مع الاحتجاجات فى نيويورك.

وهناك مصادر أخرى للمأزق الاقتصادى الذى سببته السياسة، فقد أشار صندوق النقد الدولى فى يوليو أن التعافى المتوقع فى الركود فى الفترة بين 2019 و2020 فى الأسواق الناشئة والدول النامية يعتمد على حجم نتائج النمو فى الدول التى يواجه اقتصادها ضغوطا مثل الأرجنتين وتركيا وإيران وفنزويلا ، ومن ثم فإنه يخضع لحالة من عدم الشكوك.

 

 


الاقتصاد العالمى

الحرب التجارية

الولايات المتحدة

الصين

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