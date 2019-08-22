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اليوم.. طلاب الدور الثانى الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الاستاتيكا والصرف

الخميس، 22 أغسطس 2019 05:00 ص
اليوم.. طلاب الدور الثانى الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الاستاتيكا والصرف امتحانات الثانوية الازهرية -ارشيفية
كتب لؤى على

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يؤدى طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية اليوم الخميس، امتحان مادة الصرف للقسم الأدبى، ومادة الأستاتيكا للقسم العلمى، باللجنة الأولى والتى تنطلق فى تمام التاسعة صباحا، كما يؤدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، باللجنة الثانية ،وطلاب القسم العلمى أمتحان مادة الأدب والنصوص.

يذكر أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام نسبة النجاح العامة 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفًا و857 طالبًا وطالبة، تقدم للامتحان فعليًا منهم 116 ألفًا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفًا و892 طالبًا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبًا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفًا و163 طالبًا وطالبة، ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألفًا و116.


الثانوية الازهرية

تنسيق الثانوية

الاستاتيكا

الازهر الشريف

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