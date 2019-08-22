الموسيقات العسكرية المصرية تشارك بالمهرجان الدولي "سباسكيا تاور" الـ12 بروسيا

كتب زكى القاضى

انطلقت فعاليات المهرجان الدولى الثانى عشر للموسيقات العسكرية " سباسكيا تاور " بالساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو والذى تشارك فيه الفرقة الموسيقية العسكرية المصرية ضمن فرق موسيقية من 13 دولة مشاركة بالمهرجان الذى يستمر حتى الأول من سبتمبر 2019.

بدأت جميع الفرق المشاركة فى تنفيذ التدريبات خلال الأيام الأولى للمهرجان لتقديم أفضل العروض، وسط أجواء حماسية مبهرة امتزجت فيها المعزوفات والمقامات الموسيقية الشرقية والغربية مع الألوان المبهرة لميدان الساحة الحمراء بموسكو والذى يضم بين جنباته العديد من المبانى ذات الطابع التاريخى العريق وعدد من المتنزهات والمقاصد السياحية.

ويمثل المهرجان الدولى للموسيقات العسكرية أحد أهم الملتقيات الثقافية والموسيقية على الساحة العالمية والذى تمتزج من خلاله ثقافات الشعوب من مختلف قارات العالم لعرض مقتطفات من تراثهم الثقافى والفنى ويقدمون رساله للمحبة والتسامح والسلام بين شعوب الانسانية ، وقد حققت الموسيقات العسكرية شهرة واسعة على المستوى الدولى واستطاع الفريق السيمفونى للقوات المسلحة المصرية أن يحصد المراكز الاولى فى العديد من المهرجانات العالمي.

وخلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته إدارة المهرجان لقادة الوفود المشاركة نقل مدير إدارة الموسيقات العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لإدارة المهرجان على إجراءات التنظيم والاستقبال وتقديم كافة الجهود للفريق المصرى ، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين ، مشيداً بأهمية المهرجان الدولى الذى يمثل بيئة خصبة تمتزج فيها الفنون والثقافات الإنسانية بمختلف أشكالها ، وتقديم رسالة للخير والسلام بين الشعوب والانسانية ، وقدم الشكر والتقدير

من جانبه أثنى قائد فريق الموسيقات العسكرية الروسى على الفريق السيمفونى العسكرى المصرى بأداءه الاحترافى ومظهرة الانضباطى الذى يقدم صورة مشرفة نالت إعجاب الحاضرين.