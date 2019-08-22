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المحامين يشاركون فى عزاء نقيب شمال الجيزة بالحامدية الشاذلية

الخميس، 22 أغسطس 2019 07:48 م
المحامين يشاركون فى عزاء نقيب شمال الجيزة بالحامدية الشاذلية عزاء نقيب محامى شمال الجيزة
كتب محمود العمري

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شارك عدد كبير من المحامين في عزاء محمد فتحي البهنساوي نقيب المحامين بالجيزة، والذي يقام في مسجد الحامدية الشاذلية.
 
وحرص عدد كبير من المحامين المقربين له بالوقوف لأخذ واجب العزاء بجوار أسرته، كما شارك عدد من مجلس نقابة المحامين .
 
وتوفى الثلاثاء الماضي، محمد فتحى البهنساوى نقيب محامين شمال الجيزة بعد صراع مع المرض.
 
و نعى سامح عاشور نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة محمد فتحى البهنساوى نقيب محامين شمال الجيزة، داعيا الله له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان
 
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سامح عاشور

نقابة المحامين

المحامين

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