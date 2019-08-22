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المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها يجرى معاينة تصويرية لكيفية تنفيذه الجريمة

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:18 م
المتهم بقتل زوجته وتقطيع جثتها يجرى معاينة تصويرية لكيفية تنفيذه الجريمة جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أجرى السائق المتهم بقتل زوجته، وتقطيع جثتها نصفين بسبب شكه فى سلوكها، معاينة تصويرية لكيفية تنفيذه الجريمة، حيث أعد المتهم سكينًا، وسدد لها عدة طعنات حتى فارقت الحياة.
 
وتبين من خلال المعاينة التصويرية، أن المتهم قطع جثة زوجته لنصفين، ليتمكن من التخلص منها، حيث حمل الجزء الاول وتخلص منه فى ترعة المريوطية، وحمل الجزء الثانى وتخلص منه فى مكان أخر.
 
واعترف المتهم، إن خلافات زوجية مع المجنى عليها، بعد شكه فى سلوكها، وعلمه بخيانتها له، قرر على أثرها قتلها، حيث جهز سكينا كبيرا، وسدد لها عدة طعنات حتى تأكد من مفارقتها الحياة، ثم بدأ فى تحويل جثتها لنصفى.
 
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جوال يحتوى على جزء من جثة سيدة بترعة المريوطية.
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجزء المعثور عليه، هو الجزء الأسفل من الجثة، وكشفت تحريات رجال المباحث، هوية المجنى عليها.
 
وتوصلت التحريات إلى أن زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، لشكه فى سلوكها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
 
 

قتل

زوجة

خلافات زوجية

شك وغيرة

الهرم

جثة نصفين

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