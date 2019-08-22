المتهمون باستخدام كلب فى ترويع معاق بباب الشعرية: "كنا بنهزر معاه"

كتب سليم على

أكد الشباب المتهمين بترويع شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بكلب فى القاهرة، أمام نيابة باب الشعرية، أنهم كانوا يمزحون معه .

وأشارت التحقيقات، إلى تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام عدد من الشباب بالتعدى على شخص (من ذوى الاحتياجات الخاصة) عن طريق تهديده بواسطة "كلب" بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة.

على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة، وبسؤالهم قرروا بأنهم جميعًا أصدقاء وجيران، وأن ما تم تداوله كان من قبيل المزاح واللهو ولا صحة لما تم تداوله حول ترويعهم للمجنى عليه، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة والعرض على النيابة المختصة.