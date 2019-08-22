القبض على 16 تاجر مخدرات فى حملة على البؤر الإجرامية بالقليوبية

كتب فريق المحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 16 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء طارق عجيز ، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم ، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بالقبض على 16 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام طوخ والخانكة وشبرا الخيمة والخصوص وتم ضبط 240 قرص مخدر،ة40 جرام استروكس،و300 جرام هيروين ،و400 جرام حشيش وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.