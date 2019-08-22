الصيادلة يجمعون 180 طلبا لعمومية طارئة بعد ساعة من بدء التوقيع.. صور

كتبت آية دعبس

تمكن الصيادلة، أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة الصيادلة، من تجميع أكثر من 180 طلب من إجمالى 200 طلب مطلوبين كنصاب قانوبى لعقد جمعية عمومية طارئة، لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة، وذلك بعد ساعة واحدة من الإعلان عن بدء تجميع التوقعات.

واستنكر الصيادلة، عدم مشاركة مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات بأعداد كبيرة، وبشكل رسمى، مؤكدين أنه من المنتظر أن تزيد أعداد الصيادلة بالنقابة للمشاركة بالتوقيع، لعقد عمومية، لتمسكهم بإنهاء الحراسة.