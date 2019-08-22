"الصحة" تكشف مشاكل نقص وزيادة فيتامين أ فى الجسم

كتب وليد عبد السلام

أكد مركز المعلومات الدوائية التابع للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان أن فيتامين أ يوجد فى البطاطا والجزر والسبانخ والبيض والألبان مضيفا ضرورة الحرص على تناولها.

وقال مركز المعلومات الدوائية إن نقص الفيتامين فى الجسم يسبب مشاكل بالعين والرؤية وتأخر النمو وضعف المناعة وحب الشباب وجفاف الشعر والجلد.

وأضاف مركز المعلومات الدوائية أن أضرار زيادة نسبتة بالجسم تسبب قرح المعدة وعيوب خلقية بالأجنة وتليف الكبد وتابع الكميات المسموح بها للرجال 900 ميكروجرام وللسيدات 700 ميكروجرام وللحامل 770 ميكرو جرام وللمرضع 1300 ميكرو جرام.

وطالب مركز المعلومات الدوائية بالحرص على تناول الكميات المحددة ومتابعة ومراجعة الطبيب .