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السبت.. وزيرة البيئة تشارك بمهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادى دجلة

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:16 م
السبت.. وزيرة البيئة تشارك بمهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادى دجلة محمية وادى دجلة
كتبت آية دعبس

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تشارك وزيرة البيئة، بفعاليات مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول، يوم السبت المقبل، بمحمية وادى دجلة بالقاهرة، الذى بدأت فعالياته اليوم الخميس، ويستمر حتى السبت 24 أغسطس الجارى. 

وينعقد المهرجان بالتعاون مع السكان المحليين بالمحميات الطبيعية، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية وبمشاركة الشباب والأطفال وفرق الكشافة فى إطار اهتمام الوزارة بفتح قنوات تواصل مع المجتمع وتنشيط السياحة البيئية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ودعت وزارة البيئة المواطنين لزيارة المهرجان والاستمتاع بالطبيعة، والتعرف على الثقافات المحلية بالمحميات ودعم وتنشيط السياحة البيئية كما قامت الوزارة بعمل استمارات خاصة للعارضين فى المهرجان والمشاركين فى الصالون الثقافى البيئي الذى سيتم عقده خلال المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى التعريف بمختلف الثقافات والفنون والمنتجات البيئية واليدوية والتراثية للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية والذى تم زيادة دخلهم 260% فى 2018 عن 2017 لتجربة المجتمعات المحليه فى وادى الجمال و143% فى 2018 عن 2017 فى الفيوم.

 

ويسعى المهرجان إلى التعريف بمختلف الثقافات والفنون والمنتجات البيئية واليدوية والتراثية للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية بالإضافة الى الترويج للسياحة البيئية و ربط المواطن بالمحميات الطبيعية .

 

ويتناول المهرجان التعريف بالتراث التقليدى وثقافات السكان المحليين بالمحميات الطبيعية من خلال عرض اساليب الطهى بالطرق التقليدية وعدد من العروض الفنية علاوة على المنتجات اليدوية المعتمدة على الخامات البيئية .

 


 

 


وزارة البيئة

مهرجان الطبيعة

وادى دجلة

محميات طبيعية

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