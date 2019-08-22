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وإشادة عالمية بالحملة

الرئيس السيسى يتسلم تقرير منظمة الصحة العالمية عن مبادرة "100 مليون صحة"

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:33 م
الرئيس السيسى يتسلم تقرير منظمة الصحة العالمية عن مبادرة "100 مليون صحة" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس السيسى ، اليوم الخميس ، مدير منظمة الصحة العالمية ، حيث سلم الرئيس تقرير المنظمة عن مبادرة " 100   مليون صحة"  وتضمن التقرير تقدير للجهود الكبيرة للحكومة المصرية .
 
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مدير المنظمة سلم الرئيس خلال اللقاء تقرير المنظمة عن مبادرة  100 مليون صحة" والذي تضمن التقدير  للجهود الكبيرة للحكومة المصرية في إطار الكشف عن وعلاج فيروس "سي"، والأمراض غير السارية. 
 
كما تضمت التقرير التوصية بنشر التجربة والخبرة المصرية الملهمة للاقتداء بها على مستوى العالم، خدمةً للبشرية والإنسانية جمعاء، و النجاح الكبير لمبادرة 100 مليون صحة، والتي باتت تمثل نموذجاً يحتذي به في مجال المسح الطبي على المستويين الأفريقي والعالمي، لا سيما فيما يتعلق بالعدد الضخم وغير المسبوق في التاريخ للمواطنين الذين شملهم المسح مع توفير العلاج الكامل لهم بالمجان. 
 
ونقل مدير منظمة الصحة العالمية للرئيس السيسى التقدير الدولي لجهود مصر المميزة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين المصريين والإشادة البالغة بالارادة السياسية وبالمبادرات الرئاسية المتنوعة وللجهود غير المسبوقة لمصر في مجال الرعاية الصحية ، مؤكدا  إن مصر اصبحت مثالاً يحتذى به في الإرادة السياسية للعناية وبالحالة الصحية للمواطنين.
 
الرئيس-السيسى-يتسلم-تقرير-منظمة-الصحة-العالمية-عن-مبادرة-100-مليون-صحة--(1)
 
 
الرئيس-السيسى-يتسلم-تقرير-منظمة-الصحة-العالمية-عن-مبادرة-100-مليون-صحة--(2)
 
الرئيس-السيسى-يتسلم-تقرير-منظمة-الصحة-العالمية-عن-مبادرة-100-مليون-صحة--(3)
الرئيس-السيسى-يتسلم-تقرير-منظمة-الصحة-العالمية-عن-مبادرة-100-مليون-صحة--(5)
 
 

السيسي

١٠٠ مليون صحة

منظمة الصحة العالمية

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