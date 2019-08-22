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الحكم على 21 متهما اليوم بقضية "حرب الشوارع" فى وسط القاهرة

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:11 ص
الحكم على 21 متهما اليوم بقضية "حرب الشوارع" فى وسط القاهرة محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى حكمها على على 21 متهمًا بالتشاجر واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، وأسامة يوسف أبو شعيشع وفاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل

وكشفت التحقيقات عن أن المشاجرة بين المتهمين نشبت بين صاحب محل للملابس الجاهزة بمنطقة عابدين سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات" وبائع متجول سبق اتهامه فى قضيتى "بلطجة" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية ضرب وذلك بسبب افتراش الثاني بضاعته أمام محل الأول وعلى إثر ذلك استعان كل منهما بأنصاره وتعدوا على بعضهم البعض بالحجارة والعصى الخشبية.

كما كشفت التحقيقات عن أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 استعرضوا بأنفسهم وبواسطة غيرهم مجهولين القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد عدد كبير من الأبرياء ممن تصادف وجودهم فى مكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة ما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر على أثر صياحهم وإشهارهم للأسلحة النارية والبيضاء ، مستخدمين في ذلك أسلحة وقد وقعت الجرائم محل الاتهام.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أتلفوا أموالا ثابتة ومنقولة لا يملكوها وهي الحوانيت المملوكة لكل ا من ياسر محمد عبد العال وأيمن سيد علي والتي ترتب عليها ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسين جنيه وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء عصي وزجاجات وطوب وقطع حديدية بدون مبرر قانوني أو ضرورة حرفية لحملها وسلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش ) و(طلقات خرطوش) دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها و إحرازها.

 

 


جنايات القاهرة

محكمة عابدين

عقوبة المشاجرة

حرب الشوارع

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اخبار الحوادث

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