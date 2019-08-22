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التعليم العالى تقدم منح دراسية بالجامعات لأبطال العالم فى كرة اليد

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:25 ص
التعليم العالى تقدم منح دراسية بالجامعات لأبطال العالم فى كرة اليد أبطال منتخب اليد خلال ندوة فى اليوم السابع
وائل ربيعى

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وجهت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التهنئة لأبطال المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين لحصولهم على بطولة كأس العالم، لأدائهم البطولى، ورفع اسم مصر بين دول العالم.
 
وتقديرا لأبطال العالم، قررت الوزارة إعفاء طلاب الجامعات الحكومية من فريق منتخب كرة اليد للناشئين (جامعتا عين شمس -حلوان ) من المصروفات طوال فترة دراستهم بالجامعة.
 
كما وجه الوزير بمنح الطلاب خريجى الثانوية العامة لهذا العام منحاً للدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية والدولية  فى الكليات التى يختارونها شريطة أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بهذه الكليات.
 
كما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التنسيق مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية للنقل البحرى والتكنولوجيا لتوفير منح للطلاب الدارسين بالأكاديمية من أعضاء الفريق تقديرا لأدائهم البطولى، مؤكدة توفير منح للدراسة بالجامعات المصرية مستقبلا للطلاب الدارسين حاليا بمرحلة الثانوية العامة من أعضاء الفريق.
 
ووجه وزير التعليم العالى بصفته رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية بتقديم مكافأة مادية لكل طالب جامعى لاعب بالفريق وفق القواعد المنظمة فى هذا الشأن.
 
جدير بالذكر أن منتخب مصر لناشئى كرة اليد  حصد لقب كأس العالم للمرة الأولى بعد الفوز بالمباراة النهائية على منتخب ألمانيا، بنتيجة 32 – 28
 

 


التعليم العالى

شباب كرة اليد

منح دراسية

كاس العالم لكرة اليد

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